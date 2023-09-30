السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بمُحاسبٍ محكوم عليه بالحبس 51 سنة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

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جهود مكثفة لقطاع أمن المنافذ

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جهود مكثفة لوزارة الداخلية في مُكافحة المُخدرات

ففى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط(محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا).. لكونه محكوم عليه بالحبس (51 سنة و6 شهور فى 49 حكم "مستأنف ، جزئى" بتهم تبديد) ، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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