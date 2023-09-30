جهود مكثفة لوزارة الداخلية في مُكافحة المُخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ..

فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "المنوفية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته(كمية من مخدرى"الحشيش و الهيروين" – بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته(كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة من ذات العيار– ميزان حساس).

وجرى ضبط (عاملان"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ).. وبحوزتهما(كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,170 كيلو جرام ).

وتم ضبط (4 أشخاص– مقيمين بمحافظة الدقهلية).. وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام –2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

وجرى ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته(كمية من مخدر البانجو وزنت 1 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.