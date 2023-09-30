أسعار الأسماك صباح اليوم السبت في السوق المحلي.. والبلطي بـ 80 جنيهًا

أسعار السمك.. شهدت أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية المصرية تباينًا في القيمة لاسعرية لمختلف الانواع، حيث ثبتت اسعار الاسماك على الارتفاعات الاخيرة التي شهدتها منذ أكثر من سبعة اشهر، وسجل سعر السمك البلطي مابين 70 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر السبيط 300 جنيها خلال تعاملات اليوم السبت في اسواق السمك المحلية.

وفي ها الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك البحري والنيلي خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية، وتحرص بوابة اوفد على تقديم اسعار اهم السلك لاسيما السمك والذي يعد من اهم الاغذية بعد ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن، حيث تلجأ ربات البيوت الى شراء الاسماك بدلا من اللحوم والدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك اليوم السبت في الاسواق المحلية

الاسماك

بلطي مزارع 75 جنيها

بوري 120 جنيها

طوبار 120 جنيها

دنيس 160 جنيه

قاروص 180 جنيها

سالمون 410 جنيهات

بربوني 110 جنيها

مكرونة سويسي 105 جنيهات

ماكريل بحري 88 جنيها

سيلفر 50 جنيها

سبيط 300 جنيها

جمبري وسط 290 جنيها

جمبري كبير 400 جنيها

جمبري جامبو 420 جنيها

كاليماري بلدي 110 جنيها

شعور 35 جنيها

جمبري صغير 250 جنيهات

كابوريا ذكور 105 جنيها

كابوريا نتي 130 جنيها

بلطي بلدي 80 جنيها

بلطي صغير 70 جنيها

كابوريا كبيرة 190 جنيها.