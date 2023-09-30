أسعار الأسماك صباح اليوم السبت في السوق المحلي.. والبلطي بـ 80 جنيهًا
أسعار السمك.. شهدت أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية المصرية تباينًا في القيمة لاسعرية لمختلف الانواع، حيث ثبتت اسعار الاسماك على الارتفاعات الاخيرة التي شهدتها منذ أكثر من سبعة اشهر، وسجل سعر السمك البلطي مابين 70 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد.
بينما سجل سعر السبيط 300 جنيها خلال تعاملات اليوم السبت في اسواق السمك المحلية.
وفي ها الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك البحري والنيلي خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية، وتحرص بوابة اوفد على تقديم اسعار اهم السلك لاسيما السمك والذي يعد من اهم الاغذية بعد ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن، حيث تلجأ ربات البيوت الى شراء الاسماك بدلا من اللحوم والدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
أسعار السمك اليوم السبت في الاسواق المحلية
بلطي مزارع 75 جنيها
بوري 120 جنيها
طوبار 120 جنيها
دنيس 160 جنيه
قاروص 180 جنيها
سالمون 410 جنيهات
بربوني 110 جنيها
مكرونة سويسي 105 جنيهات
ماكريل بحري 88 جنيها
سيلفر 50 جنيها
سبيط 300 جنيها
جمبري وسط 290 جنيها
جمبري كبير 400 جنيها
جمبري جامبو 420 جنيها
كاليماري بلدي 110 جنيها
شعور 35 جنيها
جمبري صغير 250 جنيهات
كابوريا ذكور 105 جنيها
كابوريا نتي 130 جنيها
بلطي بلدي 80 جنيها
بلطي صغير 70 جنيها
كابوريا كبيرة 190 جنيها.