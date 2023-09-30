محافظ الشرقية يشيد بالتنظيم الجيد وأداء لجنة التحكيم في مهرجان الخيول

في دورته الـ 27 ..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتنظيم الجيد لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 27، والذي أقيم علة مدار 3 أيام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

أُقيم المهرجان برعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة، وأصحاب مزارع الخيول العربية الأصيلة، بجميع محافظات الجمهورية، وابدعت الخيول العربية الأصيلة في مسابقتي الجمال والأدب، وتم تصميم جوائز المهرجان على شكل حصان جامح والذي اتخذته محافظة الشرقية شعارا لها.

أرسل محافظ الشرقية رسالة شكر لأعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة على المهرجان، والرعاة والحكام، وأصحاب المزارع من مربي الخيول العربية الأصيلة والذين حرصوا جميعهم على المشاركة في فعاليات المهرجان والتنافس في مسابقتي جمال وأدب الخيل، وقدموا عروضا أبهرت الحاضرين.

وأثنى محافظ الشرقية على دور الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والأجهزة التنفيذية، والجهات المشاركة والرعاة والمتطوعين من الشباب والفتيات والنقابات والإدارات العامة والنوعية بالديوان العام، وجامعتي الزقازيق والمنصورة، والتنسيق الدائم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للعمل على نجاح المهرجان، وظهوره بالشكل اللائق، موجها الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال المخلصين وكذلك الصحفيين والإعلاميين لمشاركتهم المتميزة وتغطية فعاليات المهرحان.