انتظام الدراسة في 6 برامج دراسية بكليات جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

أعلنت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، انتهاء الجامعة من كافة استكمال البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات للجامعة، وفق الخطة الزمنية الموضوعة، فضلاً عن تجهيز المسرح و جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها.

كما تم تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بأحدث الأجهزة، و عقد الشراكات المختلفة مع الهيئات و المؤسسات الصناعية لتوفير الفرص التدريبية الخاصة بالطلاب لتحقيق اهداف استراتيجية الجامعة استعدادًا لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024م.





وأشارت " سالم" إلى استعداد الجامعة؛ لاستقبال الطلاب الجدد؛ والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة؛ فضلا علي انتهاء جميع الترتيبات اللازمة؛ لانطلاق، وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد.





وأكد الأستاذ الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية الالتزام الكامل بالمحاضرات؛ بداية من اليوم الأول للعام الدراسي؛ على مستوى كليات الجامعة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب؛ لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة؛ وفقاً لخريطة الأنشطة على مستوى الكليات؛ وذلك لما تقوم به الأنشطة الطلابية من دور مهم؛ في تكوين هوية الطالب، وبناء شخصيته.





وأوضح الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، حرص الكلية علي التطبيق العملي واستكمال ابتكارات الطلاب و ربط الصناعة بالمقررات الدراسية، و في هذا الإطار تم رفع كفاءة معامل الكلية بتجهيزها باحدث المعدات لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، و العمل علي توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع هيئات و مؤسسات الصناعة المختلفة من اجل تأهيل وتدريب الطلاب على التطورات التكنولوجية.





وأضاف الدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية حرصه علي اهمية سير العملية التعليمية و المقررات الدراسية و الجداول المعلنة وفقاً للاستراتيجية الخاصة بالجامعة؛ بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية و خدمة الطلاب.



