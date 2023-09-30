إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ قرون.. تصريحات "مدبولي" خلال حكاية وطن

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت خلال مؤتمر "حكاية وطن"، الذي عُقدت فعالياته بالعاصمة الادارية جهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار تسعة سنوات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز تصريحات رئيس الوزراء:

إنجازات غير مسبوقة لم تحدث من قرون في هذه الدولة

1.8 تريليون جنيهًا إجمالي تكلفة تطوير قطاع الكهرباء حتى تخدم 30 سنة قدام

مشروع التجلي الأعظم فى سانت كاترين مشروع عالمي نعمل عليه على أعلى مستوى

العلاج على نفقة الدولة كلف الدولة 87 مليار جنيهًا خلال الـ9 سنوات

هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات

ازدواج قناة السويس أهم مشروع فى مخطط تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمي

هنغطى مصر 100% بشبكات صرف صحى بنهاية مبادرة حياة كريمة

ما تم عمله في سيناء في 9 سنوات، ونحن نحارب الإرهاب عمره ما اتعمل في تاريخ الدولة المصرية

خطة التركيز على تنمية وسط وشمال سيناء باستثمارات 300 مليار جنيها

قضينا على العشوائيات تم بناء 300 ألف وحدة للقضاء على 357 منطقة في مناطق غير آدمية على الإطلاق

تم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه

الدولة تنفذ 34 محورا جديدا على نهر النيل

9.4 تريليون جنيه تنفقها مصر لتنفيذ المشروعات التنموية

التأمين الصحى الشامل قدم 21.8 مليون خدمة طبية فى 6 محافظات حتى الآن

الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام

الدولة أنشأت 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه وتأهيل 4312 مدرسة

تنفيذ 17 مجمعا صناعيا بأكثر من 5 آلاف وحدة صناعية

مشروع الدلتا الجديدة مساحته 2 مليون فدان

إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

سيتم الاعلان خلال أيام قليلة عن خلو مصر من فيروس سي

تم إنفاق أكثر من 203 مليار للرعاية الاجتماعية

إجمالي االنفاق الحكومى على الدعم والمنح بلغ 443 مليار جنيها

تكلفة رغيف الخبز 48 قرش

مشروع حياة كريمة هو الأهم على الإطلاق فى مخطط التنمية