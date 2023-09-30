مدبولي: كان فيه خلل كبير في التوزيع السكاني على أرض مصر (شاهد)

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت تواجه مشاكل كبيرة قبل 2012، البوتاجاز، المرور، الكهرباء، العمليات الإرهابية، والوقوف أمام محطات البترول، والعشوائيات، والمناطق غير الأمنة.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن" اليوم السبت: "كان في أماكن في مصر بيتصور فيها أفلام سينمائية، وكانت بتمهد إن فيه حاجة هتحصل في مصر، والدولة اخذت المخطط وترجمته إلى 6 محاور، واشتغلت الحكومة عليه واحد واحد".

وأردف: “حجم اللى اتعمل في الدولة خلال 9 سنين كتير، وكان فيه خلل كبير جدا وهو التوزيع السكان على أرض مصر”.

وواصل: “القاهرة الكبرى والإسكندرية 56 % من سكان الحضر في هذا الجزء وبالتالي القاهرة الكبرى من أكبر الأقاليم على مستوى العالم بسبب التكدس الكبير،حلمنا إن المعمور في مصر يصل الى 14.5 سنة 2050، النهاردة المشاريع اللى بتتعمل دلوقتي هتغطي نبقا 13.8 % بدل ما نبقى مكدسين على 7 % هنبقا على أكثر من 14 % مع اكتمال تنمية المدن الجديدة سنصل إلى مخطط 14%”.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.