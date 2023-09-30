سعر اليورو صباح اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو.. شهدت العملة الاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية في مصر وماكينات الصرف الالي استقرارًا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية 32.51 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو خلال الساعات الاولى في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر اليورو اليوم السبت في مصر

اليورو

سعر اليورو اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو اليوم في بنك سايب إلى 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، 32.74 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 32.53 جنية للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.43 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 32.45 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

حقق مستوى صرف عند 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ مستوى صرف عند: 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.32 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.31 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.