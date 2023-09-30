محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في نظام المراقبة الإلكترونية

تابع اللواء محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، سير العمل على نظام التتبع والمراقبة الإلكتروني بديوان عام المحافظة، والذي تم تجهيزه لتعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط، و مواجهة المواقف المختلفة بسرعة.

وأمر الزملوط بمراقبة المواقع التي تم ربطها إلكترونيا بالنظام على مدار 24 ساعة وإعداد تقارير دورية عن عمليات المراقبة.

من جانبها أكدت نائب محافظ الوادي الجديد على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لمنسوبي الجهاز الإداري في مجالات الحوكمة والإدارة الجيدة ومعرفة منظومة القوانين والأنظمة التي تنظم العمل ومدونة السلوك المهني.

كما قادت تنفيذ نظام لتقييم مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات بدءاً بمراكز التكنولوجيا في الوحدات المحلية. قياس رضا المواطن عن الخدمات وسرعة وكفاءة تنفيذها.