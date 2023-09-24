أهلي 2003 يخسر أمام الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية

خسر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ أمام ضيفه الاتحاد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

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بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي ٢٠٠٣» عند ٩ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات والخسارة مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، مسجلًا ٧ أهداف، مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.