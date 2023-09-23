أهلي 2008 يستضيف المصرية للاتصالات اليوم في بطولة الجمهورية

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم السبت نظيره المصرية للاتصالات، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي ٢٠٠٨» المباراة بعد فوز كبير حققه في الجولة السابقة على حساب فريق أسوان، بتسعة أهداف دون رد، ليكون في رصيده ٦ نقاط من الفوز في مباراتين على التوالي.



وفاز أهلي ٢٠٠٨ على لافيينا ٣ - ١، ثم على أسوان ٩ - صفر، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.