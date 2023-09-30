ضربة قوية للجريمة بأسيوط.. الأمن ينجح في ضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية

في ضربة قوية للجريمة في مدينة أسيوط، نجحت مديرية أمن اسيوط في ضبط 33 قضية متعلقة بحيازة الأسلحة النارية. وخلال هذه القضايا، تم ضبط 14 بندقية آلية و13 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى طبنجة و11 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وتم القبض على 33 متهمًا، ومن بينهم 19 شخصًا يحملون سوابق جنائية.

وفي تطور مهم آخر، تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بنفس المديرية من ضبط 4 قضايا تجارة المخدرات. وخلال هذه القضايا، تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 1120 كيلوجرام، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة. وقد تم القبض على 4 متهمين، ومن بينهم 3 أشخاص يحملون سوابق جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن العام من تنفيذ 406 أحكام قضائية متنوعة، في محاولة لتطبيق العدالة وضمان الأمن والسلامة في المدينة.

تعكس هذه العمليات الأمنية الناجحة التزام السلطات الأمنية في مواجهة الجريمة ومكافحة التجارة غير القانونية. وتشكل هذه الجهود جزءًا هامًا من النضال الذي تخوضه الحكومة المصرية لضمان سلامة المواطنين وحفظ النظام العام.

يجب أن يكون لهذه العمليات الناجحة تأثير كبير في تثبيط الجريمة وكسر الشبكات الإجرامية في المدينة. ونتمنى أن تستمر الجهود الأمنية بقوة للحفاظ على سلامة المجتمع وتأمين مستقبل أفضل لأسيوط وجميع محافظات مصر.