وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة ومهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية في إطار توجه الدولة نحو تمكين الإدارة المحلية وتشجيع منظومة التحول الرقمي مما يضمن تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرضا والثقة ليس فقط لدي المواطن.. ولكن لدي المستثمرين وأصحاب الأعمال على حد السواء.

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى أسبوعه التدريبي الثامن والذي يبدأ غداً الأحد الموافق 1/10/2023 بدورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية ويستفيد منها 30 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ولجان المتابعة بها، وتأتى الدورة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمى.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى، يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وذلك تيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد، مشيرا الى ان الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالإرتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة تركز علي تعريف المتدربين بكيفية تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الاجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مركز سقارة يشهد في أسبوعه الثامن انطلاق دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والامن السيبراني والتى يستفيد منها 25 متدرباً ، مشيرا الى أن الدورة تستهدف زيادة وعى العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها ،وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات والامتثال إليها مثل اختيار كلمات مرور قوية والحذر من المرفقات الموجودة ضمن البريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي للبيانات ،ومعرفة جميع المصطلحات المحدثة في أمن الشبكات، كما تغطي الدورة اللبنات الأساسية لمجموعة المهارات المطلوبة لفهم طبيعة نقاط الضعف من خلال القدرة على تقييم المخاطر ، ولفت اللواء هشام آمنة إلى ان الأسبوع الثامن بخطة سقارة سيتضمن أيضاً تنظيم دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills احدى دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz ، والتى يستفيد منها 28 متدرب من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء، مشيرا إلى أن الدورة ستتناول معرفة مفهوم القيادة والإدارة، وفلسفتها وفق آخر مستجدات الاتجاهات الحديثة، وماهى مهارات القيادة المتميزة وسلوكياتها التي تؤدي إلى الفاعلية والتميز والنجاح ، وكيفية التحلي بروح القائد المتميز في قيادته،و فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات، فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات،وخلق الثقة بالنفس من الداخل وتكوين الثقة بالآخرين وقيادتهم ،والقدرة على التأثير وتحريك الناس نحو أهداف مرسومة مخطط لها تخدم الإدارة المحلية، والإلمام بطرق وأدوات التطوير الإداري والقيادي مما يخول المشاركين بالقيام بمشروعات على أسس منهجية وعلمية، التميز في التفكير وتطبيق الممارسات الإدارية المتقدمة في تحسين أداء النظم وحسن استغلال الموارد .

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلى أن الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية سيشهد تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلى المتكامل التى يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدرب من رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلى والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج " التنمية المحلية بصعيد مصر "بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركى وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملى له.

وفى نفس السياق...لفت وزير التنمية المحلية الى استمرار دورة اللغة الانجليزية المستوى الاساسي للأسبوع الثانى على التوالى ،مضيفاً أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية ، مع الاهتمام بالجانب التطبيقى و العملى لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق .