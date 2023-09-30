رئيس الوزراء: طورنا شبكة النقل لأنها شرايين التنمية (شاهد)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محاور الطرق هي شرايين التنمية، ومن هنا جاء المشروع القومي العملاق لتطوير شبكة النقل.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن محاور التنمية على النيل من أهم المشروعات، حيث تم تنفيذ 34 محورًا على النيل، وجارٍ استكمال الباقي من أجل الربط على نهر النيل.

وتابع: "الهدف من ذلك تسهيل الحركة المرورية في إطار بناء دولة حقيقية، وبناء شبكة قطارات متطورة، وضخ استثمارات من أجل البناء والتنمية، وتنفيذ منظومة لنقل جماعي للبضائع وخدمات أساسية لوجيستية.. وتطوير محطات القارات حتى تليق بالمواطن المصري".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للحضور قائلًا: “انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن”، ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وإزاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف إني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالى لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وتنطلق فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن:

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.