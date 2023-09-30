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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أمراض الجهاز الهضمي" ندوة بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط"

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط

ينظم قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الهندسة، ندوة علمية تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية "اليوم هو المستقبل"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف إبراهيم كامل مدير مستشفى الراجحي.

تأتي الندوة في إطار التعاون بين قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بجامعة أسيوط، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الهندسة، بالتنسيق مع الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة مديحة العطار رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

تستهدف الندوة التعرف على كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي لتجنب حدوث مضاعفات.

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