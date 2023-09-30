انطلاق جزئي للعام الدراسى الجديد بمدارس الفترتين سوهاج

بدأت اليوم السبت، الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري بمحافظة سوهاج، الدراسة جزئيا بالتيرم الأول للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024، داخل 11 إدارة تعليمية، هى عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتى تضم "طما، وطهطا، والمراغة، وجهية، وساقلتة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاه، وجرجا، والبلينا، ودار السلام" وتشمل ما يقرب من 450 مدرسة إبتدائي وإعدادي وثانوي، وهي المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، بينما يستكمل غدا الأحد العام الدراسى الجديد بكامل طاقته بكافة مدارس سوهاج.





ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن المدارس سوف تستقبل حوالي مليون 121 ألف 982 طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 1781 مدرسة وعدد الفصول إقتربت من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة مؤكدا على أنه تم تسليم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية لمخازن الإدارات التعليمية طبقا للتعليمات وسوف يتم توزيع الكتب المدرسية للتلاميذ والطلاب بداية من اليوم الأول للدراسة .





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن الإنطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج غدا الأحد الموافق 1 من شهر أكتوبر وأن اليوم جرى الإنطلاق الجزئى فقط بمدارس الفترتين وسوف يكون بروفه قوية لإستقبال العام الدراسي الجديد وهناك إستراتجيات جديدة سوف يتم تنفيذها هذا العام للعملية التعلية تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم .





وأكد الدكتور ياسر محمود على أن مديرية التربية والتعليم أنهت من كافة الإستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/ 2024 حيث يشهد العام الدراسى الجديد دخول 19 مدرسة جديدة الخدمة توفر 333 فصلا بتكلفة 225 مليون جنيه بالإضافة إلى صيانة 97 مدرسة بتكلفة 120 مليون جنيه.





ومن جانبه قال اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم أن إجمالى عدد المدارس الجديدة التى تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى سوهاج خلال السنوات السابقة شهدت إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و945 مليون جنيه خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية كما تم الإنتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه .





وأضاف المحافظ أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق التنمية الشاملة بسوهاج وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين وعلى رأسها التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي وأن المدارس الجديد التي تم الانتهاء منها ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية وتقليل كثافة الفصول منوها إلى إستمرار العمل والبناء في كافة القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق رضا المواطنين .





ووجه اللواء طارق الفقي إلى ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسى والتأكد أيضا من الإنتهاء من أعمال الصيانة لباقى المدارس وضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من سلامة جميع المرافق بجميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة لانتظام سير العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.





وأكد محافظ الإقليم على متابعة عملية إستمرار معارض " أهلا مدرستي" المقامة بنطاق المحافظة للتأكد من البيع بالأسعار المخفضة للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 30% موجها الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس والتأكد من تواجد الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم بعيدا عن أسوار المدارس وتوفير الملصقات التوعوية اللازمة بالإرشادات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونـا بكافة المدارس .





وأعلنت محافظة سوهاج رفع درجة الإستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 ووجه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بمتابعة الاستعدادات اللازمة وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية بكافة المدارس .





وأكدت هيئة الأبنية التعليمة بسوهاج برئاسة المهندس أحمد محمود حسن مدير عام الهيئة أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة هذا العام بلغت 19 مدرسة بإجمالى 333 فصلا دراسى وبتكلفه إجمالية بلغت 225 مليون جنيه وهناك مدارس جاري العمل بها بلغ عددها 25 مدرسة بإجمال 347 فصل دراسى وبتكلفه بلغت 139 مليون جينه وتدخل الخدمة تباعا لتخفيف كثافة الفصول وتغطية المناطق المحرومة .