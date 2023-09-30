مدبولي: مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها تجربة تنموية غير تجربة واحدة (شاهد)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنمية بخلاف تجربة محمد علي لأنها كتب لها الاستقرار مدة زمنية، وخلال آخر 30 سنة من نمو الاقتصاد المصري معندناش تجربة حقيقية تقول إيه الاتجاه اللى تاخده الدولة المصرية.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” اليوم السبت: “في كتاب صدر في 2012 بعنوان لماذا تفشل الأمم؟ .. وللأسف هذا الكتاب كان يعرض لماذا تنجح الدول ولماذا يفشل بعضها؟ وفى مقدمة الكتاب مصر كانت نموذج بأنها من الدول الفاشلة”.

وواصل: “مؤلف الكتاب اعتمد على أكاديميين مصريين، حيث قالوا إن سبب ما تعانيه مصر هو فشل الحكومة في الاستجابة لخدمات المواطن علشان يعيش عيشة أدمية، وأن مصر أغلب أرضها صحراء ومواردها الطبيعية مش كافية.. قالوا كمان نتيجة انهيار نظم التعليم الشخصية المصرية تأثرت سلبا.. وانتهى الكتاب بأن الدولة المصرية والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراك لجعل الدولة مزدهرة”.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن” بين الرؤية والإنجاز.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهاردة هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالي لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

ونطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.