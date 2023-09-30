ثقوب فى ثوب مرشحى البالطو الأبيض

اشتعل صراع المنافسة على مقعد نقيب الأطباء بين قائمة المستقبل والاستقلال حيث تسعى الجبهتان الى ضم أكبر عدد إلى صفوفها قبل الحشد يوم 13 أكتوبر للتصويت على مقعد نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة وظهرت على الساحة عدة انتقادات وجهت الى أبرز مرشحين وهما أسامة عبدالحى وإيهاب الطاهر باعتبارهما تقلدوا مناصب داخل مجلس نقابة الأطباء ووصف عدد من الأطباء ان المرشحين ليس لديهم جديد سوف يقدم طوال الفترة القادمة الوفد وجهت عدد من الأسئلة للمرشحين للرد على تلك الانتقادات التى وجهت إليهم.

علق الدكتور أسامة عبدالحى على الانتقادات الخاصة بإدارة النقابة فى الفترة القادمة قائلاً لدينا طريقة فى إدارة العمل النقابى تختلف عن باقى التيارات الأخرى فلدينا برنامج حقوقى واجتماعى وتدريبى للأطباء والدليل على ذلك أزمة طبيب العاشر من رمضان عام 2018 وكنت أرى أن التفاهم والحلول الدبلوماسية هى النهج الأول للنقابة للحصول على حقوق الأطباء لان العمل النقابى يختلف عن العمل السياسى ولذلك توجهت وقت الأزمة بصحبة دكتور حسين خيرى لوزير الصحة لحل الأزمة وكانت هناك جهة أخرى ترفض اللجوء لوزير الصحة وطالبوا بإقالتى وكانت رؤيتى صائبة فى ذلك واستطاع وزير الصحة أن ينهى الأزمة بالتعاون مع النائب العام ولكن لو كانت تمت الإقالة بسبب زياراتنا للوزير فهل كانت النقابة تستطيع بعد ذلك أن تلجأ للوزارة فى الأزمات.

وأشار عبدالحى إلى أن تيار المستقبل نجح فى السنوات السابقة فى زيادة المعاشات فحينما توليت منصب وكيل النقابة عام 2013 نجحنا فى زيادة 100 جنيه كل عام ونجحنا فى زيادة أخيرة بقيمة 350 جنيهاً حيث تقدم الدكتور أبوبكر القاضى بطلب لزيادة المعاش لمبلغ 1500 جنيه وقرر الاتحاد حينها الى إقرار زيادة قدرها 350 الى جانب عدد من الاستراحات الجديدة الخاصة بالأطباء.

فيما علق الدكتور إيهاب الطاهر على الانتقادات التى وجهت إليه عن رفضه زيادة المعاش فى السنوات السابقة قائلاً حينما حصل تيار الاستقلال على الأغلبية فى السنوات السابقة استطعنا زيادة المعاش من 400 جنيه الى 900 جنيه ووضحنا حينها لأننا لن نستطيع الزيادة وذلك بسبب ضعف موارد الصندوق وحينما ارتفعت موارد الصندوق تقدمنا بطلبات من أجل الزيادة ووجدنا بعد ذلك أخطاء فى تقرير الخبير الاكتوارى واستطعنا زيادة المعاش ولكن بالوضع الحالى نستطيع زيادة المعاش.

وأشار الطاهر إلى أن الخطة التى وضعها تيار الاستقلال ستعمل على زيادة المعاشات الفترة القادمة عن طريق فصل جهاز الدمغة الى جهازين: جزء يحصل من المنبع وآخر يحصل من المستشفيات الحكومية والخاصة.