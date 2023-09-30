أسعار كرتونة البيض صباح اليوم السبت من أرض المزرعة

أسعار البيض.. شهدت استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، من أرض المزرعة، وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم ما بين 136 و140 جنيها، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعه، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

البيض

واستقرت أسعار البيض اليوم عند 136 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 136 و140 جنيها، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 145 جنيها للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

بورصة البيض اليوم

وبدأت بورصة البيض اليوم من 136 إلى 140 جنيها، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 140 جنيها للطبق، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.