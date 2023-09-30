"متبقيات المبيدات" يختتم برنامج تدريبي متخصص لمتدربة من جمهورية بتسوانا

اختتم المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات البرنامج التدريبي الدولي المتخصص (تقنيات الكشف والعد الميكروبيولوجي في العينات الغذائية والبيئية) لمتدربة من جمهورية بتسوانا بمقر المعمل والذي استمر لمدة شهر تم خلاله التدريب على مسببات الأمراض الغذائية، تقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية، الطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير مسببات الأمراض الميكروبية فى العينات الغذائية والبيئية، طرق التعقيم وإعداد ميديات التغذية، طرق العد البكتيري الكلي، الطرق الميكروبيولوجية لفحص السالمونيلا والليستريا والكلوستريديوم والمكورات المعوية والعنقودية الذهبية وغيرها من مسببات الأمراض الميكروبية .





و الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ذلك في ضوء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

هذا ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات العلمية والفنية وتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعمهم ومساعدتهم وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.