عاجل
السيسي: انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن (شاهد) بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية
السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البامية بــ 30 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

سوق الخضار بالمنيا
سوق الخضار بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم السبت ، إرتفاعا ملحوظا لبعض الأصناف ، واستقرارا  في اسعار البيع والشراء  لبعض الأصناف الأخرى ، حيث تراوح سعر البامية  30  جنيهًا للكيلو .

 

 

 

واستقر سعر الكوسة 15 جنيهًا  للكيلو ، واستقر سعر الطماطم بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، وسجل البطاطس  سعر  15 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 8 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 12 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 12 جنيهًا للكيلو  .

 

 

 

وبلغ سعر الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 30 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 15 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد، البطاطا بـ 10 جنيهات، وسعر ربطة النعناع 5 جنيهات، والكرنب يتراوح بين 20 لــ 25 جنيها للواحدة، والثوم 'الشرش' بـ 3 جنيهات ، وتراوح سعر ربطة الخضار 'البقدونس والشبت والكسبرة' تتراوح بين 5 لــ 7 جنيهات، و'القتة' بـ 7 جنيهات للكيلو

 

 

 

 

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية  اليوم السبت ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر بيع المانجو العويس لــ  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل سعر الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو المانجو النعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين الرمادي بـــ   20 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى لــ  35 جنيهًا .

 

 

 

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر 25 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الموز 20  جنيهًا ، وسجل سعر بيع الخوخ 35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر التين الرمادي بـ 15  جنيهًا  للكيلو ، وبلغ سعر الجوافة بـ 15  جنيهًا  للكيلو ، وبلغ سعر البرقوق الكيلو بـ 25 جنيهًا للكيلو ، والبلح الكيلو بـ 15 جنيها للنوع البلدى و'الأمهات' 15 جنيها، والسيوى بـ 20 جنيها والأحمر 'زغلول' بـ15 جنيها، الكمثرى الكيلو بـ 20 جنيها

 

 

 

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

 

مواد متعلقة

السيسي: انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن (شاهد)

"الوفد" ترصد استقرار نسبي في أسعار الخضار بأسواق أسيوط

أسعار الفراخ والبيض تذبذب للمستهلك في أسواق أسيوط اليوم السبت
الجريدة الورقية