البامية بــ 30 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم السبت ، إرتفاعا ملحوظا لبعض الأصناف ، واستقرارا في اسعار البيع والشراء لبعض الأصناف الأخرى ، حيث تراوح سعر البامية 30 جنيهًا للكيلو .

واستقر سعر الكوسة 15 جنيهًا للكيلو ، واستقر سعر الطماطم بــ 20 جنيهًا للكيلو ، وسجل البطاطس سعر 15 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ 10 جنيهات للكيلو ، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 8 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 12 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 12 جنيهًا للكيلو .

وبلغ سعر الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 30 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع الليمون بـ 15 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد، البطاطا بـ 10 جنيهات، وسعر ربطة النعناع 5 جنيهات، والكرنب يتراوح بين 20 لــ 25 جنيها للواحدة، والثوم 'الشرش' بـ 3 جنيهات ، وتراوح سعر ربطة الخضار 'البقدونس والشبت والكسبرة' تتراوح بين 5 لــ 7 جنيهات، و'القتة' بـ 7 جنيهات للكيلو

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم السبت ، حيث جاءت أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري 35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر بيع المانجو العويس لــ 40 جنيهًا للكيلو ، والمانجو الزبدية سجل سعر الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو المانجو النعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين الرمادي بـــ 20 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى لــ 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر 25 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الموز 20 جنيهًا ، وسجل سعر بيع الخوخ 35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر العنب البناتى الأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر التين الرمادي بـ 15 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الجوافة بـ 15 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البرقوق الكيلو بـ 25 جنيهًا للكيلو ، والبلح الكيلو بـ 15 جنيها للنوع البلدى و'الأمهات' 15 جنيها، والسيوى بـ 20 جنيها والأحمر 'زغلول' بـ15 جنيها، الكمثرى الكيلو بـ 20 جنيها

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .