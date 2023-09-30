البصل والطماطم يتحدو الدولار.. أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة.. حالة من تفاوت الاسعار شهدتها أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، مع ارتفاع بعض الاصناف مثل البصل والفاكهة والتي قفزت الفترة الاخيرة بشكل مفزع لربات البيوت، ويتراوح سعر البصل مابين 14 إلى 18 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة والخضار خلال مستهل التعاملات الصباحية في الاسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضار اليوم السبت في الاسواق المحلية

الخضار والفاكهة

- يتراوح سعر الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 14 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 11 إلى 17 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 29 إلى 37 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان ابيض من 3.5 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 9 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 9 إلى 19 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالى» من 20 إلى 34 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 6 إلى 9 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 5.5 من إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 28 إلى 32 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 21 إلى 30 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر القثاء من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الخس كابوتشى من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب سلاطه «الواحدة 2 كيلو» 10 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب احمر «الواحدة كيلو» 15 جنيهات

- يتراوح سعر القرنبيط «الواحدة 2 كيلو» من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البروكلي من 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفجل الأحمر«الربطة كيلو» 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الشبت «100 رابطة كيلو» من 90 إلى 110 جنيها

- يتراوح سعر البقدونس «100 رابطة كيلو» من 90 إلى 110 جنيها

- يتراوح سعر الجرجير «100رابطة كيلو» من 90 إلى 110 جنيها

- يتراوح سعر الكسبرة « 100 رابطة كيلو» من 90 إلى 110 جنيها

- يتراوح سعر النعناع «100 رابطة كيلو» 7.5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 3 إلى 5 جنيها

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر العنب بناتى اصفر من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب البناتى الأحمر من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الكرمسن من 10 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 10 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر التفاح امريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر البلح الزغلول من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر البلح الرملي من 7 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر البلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها

- يتراوح سعر التين البرشومي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 8 إلى 18 جنيها

الفاكهة والخضروات

- يتراوح سعر الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر المانجو العويس من 27 إلى 43 جنيها

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر المانجو الدبشه من 15 إلى 23 جنيها

- يتراوح سعر المانجو السكري من 19 إلى 25 جنيها

- يبلغ سعر البرقوق مستورد (2 كيلو) 30 جنيها

- يتراوح سعر الكمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيها

- يتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر الاناناس 50 جنيها

- يبلغ سعر الدوم 13 جنيها

- يبلغ سعر الكريز 25 جنيها