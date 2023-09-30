أسعار العملات العربية صباح اليوم السبت في ماكينات الـATM

أسعار العملات العربية.. واصلت أسعار العملات العربية، خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم السبت، في ماكينات الصرف الآلي استقرارًا وثباتًا سعريًا، حيث حقق الريال السعودي أعلى سعر له عند مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال بداية التداولات الصباحية، اليوم السبت، في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، حيث أن اليوم السبت هو اليوم الثاني للإجازة الأسبوعية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم السبت في البنوك المصرية:

العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.09 جنيه للشراء 99.88 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.09 جنيه للشراء 99.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.