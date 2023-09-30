"الوفد" ترصد استقرار نسبي في أسعار الخضار بأسواق أسيوط

تشهد أسعار الخضار استقرارًا بسيطًا في سوق أسيوط اليوم، حيث رصدت “ الوفد " استقرار نوعا ما في اسعار الخضار بالرغم من التقلبات التي شهدتها أسعار الخضار خلال الأسابيع الماضية، إلا أن السوق يشهد اليوم استقرارًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

وفيما يتعلق بأسعار بعض الخضراوات اليوم في سوق اسيوط :-

- أسعار الطماطم سجلت 18 جنيهًا للكيلو.

- أسعار البطاطس سجلت 15 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر البصل 28 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكوسة 16 جنيهًا للكيلو.

- ووصل سعر الجزر 18 جنيهًا للكيلو.

- ووصل سعر الفاصوليا 30 جنيهًا للكيلو.

- ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 48 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الباذنجان الأسود نحو 15 جنيهًا للكيلو.

- بلغت أسعار الباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو.

- بلغت أسعار الباذنجان الأبيض 15 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفلفل الرومي 16 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفلفل الألوان 30 جنيهًا للكيلو.

- بالنسبة للفلفل الحار وصل سعرها اليوم 17 جنيهًا للكيلو.

- بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 14 جنيهًا للكيلو.

- سجلت أسعار البسلة نحو 30 جنيهًا للكيلو.

- سجلت أسعار البامية اليوم 35 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الملوخية نحو 20 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كرنب بالقطعة نحو 25 جنيهًا.

- سجل سعر الثوم نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر البطاطا نحو 10 جنيهات للكيلو.

فإن أسعار البطاطس، والطماطم، والبصل، والفلفل تشهد استقرارًا، حيث لم تشهد أي تغييرات كبيرة في الأسعار. وتعتبر هذه الأنواع من الخضار التي تعد أساسية في معظم الأطباق المصرية، ولذلك فإن استقرار أسعارها يعتبر خبرًا جيدًا للمستهلكين.

وفيما يتعلق بالخيار والباذنجان، فإن الأسعار قد ارتفعت قليلًا مقارنة بالأيام السابقة، وهذا يمكن أن يعزى إلى بعض العوامل المؤقتة مثل تغيرات في العرض والطلب. ولكن على العموم، يمكن القول أن هذه الزيادة في الأسعار لم تكن ملحوظة بشكل كبير ولن تؤثر بشكل جوهري على المستهلكين.

بشكل عام، يمكن القول أن سوق أسيوط يشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضار اليوم، حيث لم تحدث زيادات كبيرة في الأسعار. وهذا يعزى جزئيًا إلى استقرار العرض والطلب في السوق، وكذلك إلى الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم والتغيرات الاقتصادية.

ويجب على المستهلكين الاستفادة من هذه الفترة التي تشهد فيها استقرارًا في أسعار الخضار، وتوظيفها في تنظيم وتخطيط لشراء وتخزين ما يحتاجونه من الخضار. وعلاوةً على ذلك، يجب أن يبقى المستهلكون على اطلاع دائم بأحدث التقارير الاقتصادية والأسعار ليتمكنوا من اتخاذ القرارات الصائبة عند التسوق.