أسعار الفراخ والبيض تذبذب للمستهلك في أسواق أسيوط اليوم السبت

رصدت “الوفد” في أسواق مدينة أسيوط، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 تذبذبا في أسعار الطيور والبيض. عادة ما يعتبر سوق الطيور والبيض في أسيوط من أهم الأسواق الرئيسية في المنطقة، حيث يتوافد عليه العديد من الباعة والمشترين لشراء وبيع منتجات متنوعة.

في هذا اليوم السبت، شهدت أسعار الطيور تذبذبا كبيرا. فقد ارتفع سعر الدجاج الطازج بشكل ملحوظ وفقا لما سنعرضه الان

الأسعار الحالية للفراخ البيضاء للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 75 جنيها للكيلو على أساس سعر المستهلك

أسعار الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك

وتم تحديد سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك بـ 95 جنيها للكيلو ويختلف ذلك باختلاف المنطقة

الأسعار الحالية للفراخ البلدي للمستهلك

واليوم استقرت أسعار الفراخ البلدي عند حوالي 117 جنيهًا للكيلو ويختلف هذا حسب المنطقة

أسعار الفراخ البانيه

وسجلت أسعار الفراخ البانيه استقرارا لتصل إلى نحو 190 جنيها للكيلوجرام

أما أسعار البيض، فقد شهدت أيضا تذبذبا لكن بنسبة أقل وقد يعزى هذا التذبذب إلى التغيرات في تكاليف إنتاج البيض وتوزيعه، مما يؤثر على الأسعار.

أسعار البيض في أسيوط اليوم :-

سعر كرتونة البيض الأبيض 140 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الطليق 155 جنيهًا

علاوة على ذلك، قد يكون تذبذب الأسعار في السوق مرتبط أيضا بعوامل أخرى مثل التغيرات في تكاليف العلف والمواد اللازمة لتربية الطيور وإنتاج البيض، بالإضافة إلى تقلبات سوق العرض والطلب.

ومع تذبذب الأسعار، يعاني المستهلكون والتجار من عدم الاستقرار وعدم القدرة على التوقعات الدقيقة للأسعار، مما يؤثر على استقرار القطاع ويتطلب من الجهات المعنية متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التذبذب والحفاظ على استقرار الأسعار في المستقبل.