بشرى سارة.. عودة الاجواء الشتوية اعتبارًا من الغد

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية بالتزامن مع فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة واسريعة على كافة أنحاء البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإنه اعتبارًا من غدًا الاحد هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة لتصل درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة مئوية حتى الخميس المقبل بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث يؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

سقوط أمطار خفيفة

وتوقعت الهيئة، سقوط للامطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد.

الطقس السائد

وذكرت ، أن الطقس السائد اليوم السبت شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضًلا عن وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 30 والصغرى 23

جنوب سيناء:- العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد:- العظمى 39 والصغرى 22

جنوب الصعيد:- العظمى 44 والصغرى 29