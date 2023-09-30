جوجل يحتفل بتماثيل عين غزال .. إيه الحكاية؟

عين غزال.. يحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم السبت بتماثيل عين غزال والتي تعد من الاثار المهمة في دولة الاردن وذلك من خلال تغيير وجهته الرئيسية، حيث تعد من أشهر الاثار التاريخية الهامة في الاردن.

تماثيل عين غزال

وتقع تماثيل عين غزال في موقع عين غزال بالأردن، وتعد أحد أقدم التماثيل التي صنعها الإنسان، إذ يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري، أي إلى 8 آلاف عام قبل الميلاد، مما يجعلها ذات أهمية تاريخية كبيرة، باعتبارها دليلا على استيطان الإنسان للمنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ.

36 تمثال

ويبلغ عدد التماثيل التي تم اكتشافها 36 تمثالًا، كان لها عظيم الأثر في لفت الانتباه وجذب الاهتمام إلى موقع عين غزال، لا سيما أن هذه المجموعة من التماثيل ذات أهمية خاصه، نظرًا لأهمية الأفكار والمضامين المرتبطة بها وبصفاتها الشكلية، وطريقة حفظها ونحتها.

تاريخ تماثيل عين غزال

يرجع تاريخها إلى نحو 8 آلاف عام، وتم اكتشافها خلال عام 1983 في موقع عين غزال في الأردن، وتمثل أحد أهم الاكتشافات الأثرية هناك، وتعود إلى الفترة بين العامين 7250 و 6500 قبل الميلاد، وتمثل أشكالا بشرية مجردة مصنوعة من الطين الصلصالي، تتميز بحجمها الكبير وأجسادها البيضاوية والباطنة، وتعكس براعة الحضارة التي صنعتها