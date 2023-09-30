مدارس أسيوط تستقبل تلاميذ رياض الأطفال في أول يوم دراسي

استقبلت مدارس محافظة أسيوط تلاميذ رياض الأطفال في أول يوم من العام الدراسي الجديد. وأقيمت حفلات استقبال للطلبة الجدد في كافة مدارس المحافظة للترحيب بهذه الفئة العمرية



واشار عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط في تصريح خاص لـ ”الوفد” أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بدأت اليوم أول أيام العام الدراسي الجديد تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لهذا العام.

بدأ العام الدراسي الجديد، حيث بدأ العام الدراسي اليوم بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والحكومية، متواصلاً مع بقية المراحل التعليمية خلال الأيام المقبلة على النحو التالي.



وتبدأ الصفوف الأولى من كل مرحلة ابتدائية وإعدادية وثانوية يوم 1 أكتوبر، ويبدأ طلاب الصف الثاني من كل مرحلة يوم 2 أكتوبر بحضور طلاب المراحل السابقة، وطلاب الصف الثالث من كل مرحلة. وستبدأ يوم 3 أكتوبر بحضور طلاب المراحل السابقة. يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم 4 أكتوبر بحضور طلاب الصفوف السابقة، ويبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم 5 أكتوبر بحضور طلاب الصفوف السابقة.

جانب من طلاب رياض الأطفال باسيوط