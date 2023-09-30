وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

توفى شخص وأصيب 13 آخرون، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي “ أسيوط القاهرة ” أمام مدخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحادث انقلاب ميكروباص بالقرب من مدخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، ووقوع وفيات وإصابات.

انتقل ضباط مركز شرطة الفتح والمرور والإسعاف إلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب السيارة رقم 8257 ي ص ج

وأدى الحادث إلى وفاة سائق السيارة وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة أسيوط الجديدة وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.