تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، حملة تموينية مكبرة شوارع المدينة وذلك لضبط السوق والتأكد من سلامة الغذاء .

وجرى المرور على المطاعم ومحال البقالة والسوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع اللحوم {الجزارة }والثلاجات والعطارة .

و اسفرت الحملة عن تحرير عدد 41 محضر ذبح خارج السخانة، وعدم وجود فواتير، وعدم اعلان عن اسعار ، ومحاضر صحة، واغذية متغيرة فى خواصها الطبيعية ، وعدم حمل شهادة صحية وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم جود قائمة تشغيل ، محاضر نظافة ، اشغال طريق وازالة ادارية باعة جائلين .