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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة بنجع حمادي

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، حملة تموينية مكبرة شوارع المدينة وذلك لضبط السوق والتأكد من  سلامة الغذاء . 

 

 

 وجرى المرور على المطاعم ومحال البقالة والسوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع اللحوم {الجزارة }والثلاجات والعطارة .  

و اسفرت الحملة عن تحرير عدد 41 محضر   ذبح خارج السخانة، وعدم وجود فواتير، وعدم اعلان عن اسعار ، ومحاضر صحة، واغذية متغيرة فى خواصها الطبيعية ، وعدم حمل شهادة صحية وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم جود قائمة تشغيل ، محاضر نظافة ، اشغال طريق وازالة ادارية باعة جائلين .  

 

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