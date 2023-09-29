بيريرا يدخل في صدام مع حكم ويقصيه من التصنيف

واصلت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أزماتها مع الحكام، والتي بدأت مع انطلاق المعسكرات التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي.

علم الوفد، أن لجنة الحكام دخلت في أزمة مع الحكم مصطفى محمود خلال الفترة الماضية، إذْ يعمل بالمجال التحكيمي آخر 12 عامًا، لكنه تم استبعاده من التصنيفات الخاصة كافة بلجنة الحكام.

فوجئ الحكم بأن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أكد حاجته لـ60 حكمًا فقط في الدرجة الثانية، ومنطقة القاهرة التابع لها الحكم، رشحت 40 حكمًا فقط دون ترشيح الحكم مصطفى محمود.

استفسر الحكم من لجنة الحكام عن تقييمه لكن كان الرد أن تقييمه في اللجنة الرئيسية، لكنه لم يحصل على إجابة واضحة حول مصيره.

توجه الحكم إلى بيريرا في فندق إقامته، لكنه رفض الاستجابة له وأكد أن عدم وجوده في التصنيفات ليس أزمته، وعليه الرجوع إلى لجنة حكام منطقة القاهرة التابع لها.

حاول محمد فاروق نائب رئيس اللجنة توضيح الموقف لبيريرا، إلا أنه رفض حتى إجراء اختبار له، وانفعل بيريرا من الموقف وانصرف وترك الحكم.

بحسب المصادر، فقد تقابل الحكم مع بشر بشير رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة، وأكمل: “مصطفى محمود توجه إلى بشر بشير، وقال له، إنه تعرض للظلم بسببه، فرد عليه بشير بأنه أساء للجنة الحكام على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال له الحكم: وهل يعني ذلك إيقافي عن التحكيم؟ فقال له بشير: ”إن الإيقاف سيكون أمرًا جيدًا له، كما أن اللجنة سألت عنك ووجدت أنك حكم دون المستوى، فتعجب الحكم وقال له: إن تقييماته إيجابية لدى لجنة الحكام، ليتدخل جيمس حنا عضو اللجنة ويطلب من بشر بشير إعداد خطاب لاتحاد الكرة يوضح له أن اسم مصطفى محمود سقط سهوًا، لكن الأخير رفض، وتقرر إيقاف الحكم عن إدارة أي مباريات".