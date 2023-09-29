الإكثار من السكر يزيد من تساقط الشعر.. دراسة توضح

عادة ما تكون عاجزًا ضد تساقط الشعر الوراثي ومع ذلك، هناك تدابير لمنع تساقط الشعر حيث اكتشف الباحثون الأسباب التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر وكيف يمكنك تقليل المخاطر.

نظرت الدراسة إلى تساقط الشعر لدى الرجال شارك حوالي 1000 رجل في استطلاع حول عاداتهم في الأكل والشرب وحالة شعرهم وفي التقييم، ركز الباحثون على العلاقة بين بنية الشعر واستهلاك المشروبات السكرية.

الإكثار من السكر: هناك خطر تساقط الشعر

تظهر نتائج الدراسة أن تساقط الشعر أثر على ما يقرب من ثلث الرجال الذين شربوا مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر يوميًا ويقول عالم الشعر أوليغ سبيريدونوف، معلقًا بشكل خاص على الدراسة التي أجراها MedicForum: "تشمل هذه المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو حتى قهوة الصباح مع السكر.

وكان الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات بشكل معتاد أقل عرضة للإصابة بتساقط الشعر بنسبة 42%.

وللسكر تأثير على الجلد فالسكر يضع خلايا الجلد في حالة تشبه الالتهاب ويمكن التعرف على ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال البثور الظاهرة أو المسام الواسعة في الوجه.

ولكن ليس فقط جلد الوجه هو الذي يوضح ما يفعله السكر بالجسم، ولكن أيضًا فروة الرأس، وتكون العواقب شعرًا باهتًا أو رقيقًا أو هشًا، وهذا بدوره يساهم في تساقط الشعر.

المشروبات ليست هي الشيء الوحيد الذي يسبب تساقط الشعر

وبطبيعة الحال، شرب المشاركون في الدراسة أكثر من مجرد المشروبات السكرية لذلك، لا يمكن أن تكون السوائل هي السبب الوحيد لتساقط الشعر، والتأثيرات الخارجية على الجسم، مثل سوء التغذية أو التوتر، يمكن أن تسبب أيضًا تساقط الشعر.

وعلى عكس الأسباب الوراثية أو المرتبطة بالأمراض، يمكن السيطرة على هذه التأثيرات إلى حد كبير.

التوازن هو مفتاح النجاح

من الطبيعي تناول مشروب حلو بين الحين والآخر ومع ذلك، يجب عليك الحرص على عدم تناوله بانتظام. إذا قمت أيضًا بتجنب السكر الصناعي في نظامك الغذائي، فإن خطر زيادة السكر في الجسم وخطر تساقط الشعر المرتبط بالسكر ينخفض، والسر هنا هو التركيز على نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.