ارتفع سعر السكر خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى ندرة وجوده في الأسواق الحرة، هذا بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين يحتكرون السكر؛ لبيعه بأسعار أغلى من ثمنه الحقيقي، لذا اتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل السيطرة على أزمة السكر.

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أزمة السكر ؟

1- عملت الحكومة على توفير السكر بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المعارض التي انتشر فى كافة ربوع مصر .

2- استيراد 200 ألف طن سكر خام.

3- استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

4- من المقرر أن يتم الاستيراد من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).

5- قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

سعر السكر

ويبلغ سعر السكر التمويني خلال صرف مقررات دعم شهر سبتمبر عند مستوى 12.60 جنيه للكيلو، فيما يترواح سعره للمستهلك فى الاسواق من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.