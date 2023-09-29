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السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد الباز: وجود سيرة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي فاتحة خير (فيديو)

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

أشاد الإعلامي محمد الباز، بوجود سيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي، بكتاب المهارات والأنشطة.

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سميحة أيوب.. قصة تدريس مسيرتها الفنية في منهج الصف السادس الابتدائي

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وضع السيدة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي "حكاية مفرحة"، متابعا: "زمان لما كنا بندرس كانت وزارة التعليم في مناهججها تقف عند مرحلة زمنية محددة، فنجد فقط في الشعراء حافظ إبراهيم وأحمد شوقي".

ولفت إلى أن أولادنا يجب أن يتعرفوا على فنانينا ورموز هذه البلد وقادة التنوير فيها، ولذلك فهو يرى أن وجود سميحة أيوب في المنهج "فاتحة خير".

سميحة أيوب ساهمت في تشكيل جزء كبير من وجداننا الفني 

وأوضح أن سميحة أيوب ساهمت في تشكيل جزء كبير من وجداننا الفني في المسرح والدراما التليفزيونية والسينما وتشعر أن لها هيبة خاصة لما تسترجع أدوارها.

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