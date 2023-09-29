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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شكوى ضد القائمة الموحدة بالزمالك بسبب الرشاوي الانتخابية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عمر هريدي المرشح لانتخابات نادي الزمالك، أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة ضد القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات الزمالك بسبب الرشاوي الانتخابية.

وأضاف عمر هريدي في تصريحات خاصة للوفد أنه سيقدم الشكوى لوزارة الرياضة بالتنسيق مع فاروق جعفر يوم الأحد بعد مباراة أرتا سولار في الكونفدرلية، مشيرا  أن اللجنة الموحدة تقدم رشاوي انتخابية من خلال توزيع “حلاوة المولد”.

إتهم أحمد عبادة مرشح الزمالك المستقل لعضوية فوق السن، قائمة حسين لبيب الموحدة بمنح الأعضاء “حلاوة المولد” وهو ما إعتبرها رشوة لمخالفة القواعد الإنتخابية.

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