هنري يكشف عن رأيه في محمد صلاح

أبدى تيري هنري، لاعب المنتخب الفرنسي وآرسنال وبرشلونة السابق، رأيه فيما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح، حول التقييمات التي وضعتها لعبة EA Sports FC 24.



وشدد هنري على أن محمد صلاح يمتلك مهارات مميزة بعدما سادت حالة من الدهشة من معرفته بمعدل تقييم الدولي المصري في اللعبة والتي بلغت 88%، حيث رد قائلا: "فقط هذه النسبة"، في إشارة إلى انخفاض النسبة للفرعون، وذلك خلال تصريحات نقلتها شبكة "بليتشر ريبورت" العالمية.

وتابع: "بالنسبة لي فأنا أميل إلى الأشخاص الذين يذهبون إلى المرمى ويسجلون الأهداف".

وعن اللاعبين الذي يحبهم، قال: "أحب اللاعبين الذين يراوغون ويتجاوزون شخصًا ما، هذا معنى المراوغة، أليس كذلك".

وعن الفارق بين صلاح واللاعبين الآخرين، قال: "العديد من الناس يفعلون أشياء أرى أنها هراء".

وتساءل: "هل ستذهب إلى المرمى أم لا؟ صلاح عندما يأخذ الكرة يذهب ويسجل".

وعن اللاعب الذي كان يتابعه في البريميرليج، قال: "أتذكر شخصًا كنت أحب رؤيته في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو هازارد، هذا ما أسميه المراوغة، تذهب إلى المرمى وتسجل".