مفاجأة.. صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

يدرس صن داونز الجنوب إفريقي الانسحاب من بطولة دوري السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفلًا كبيرًا لإجراء قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي مع بداية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

أسباب تفكير صن داونز في الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي:

جاء سبب تفكير الفريق الجنوب إفريقي في الانسحاب من المسابقة في تسبب مشاركتهم في البطولة لتمديد الموسم المحلي، بالإضافة إلى وجود مسابقة محلية جديدة وهي كأس كارلينج.

أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن إدارة صن داونز استفسرت من رابطة الدوري الجنوب إفريقي من موعد بدأ البطولة الجديد وهل ستتعارض مع بطولة دوري السوبر الإفريقي، لكنهم لم يجدوا ردًّا حتى هذه اللحظة.

أوقعت قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي صن داونز في مواجهة قوية مع بترو أتلتيكو الكونغولي، لكن الأخير لن يشارك قي البطولة بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أن الفائز من مواجهة الأهلي أمام سيمبا التنزاني سيواجه صن داونز في الدور المقبل من البطولة.

يذكر أن البطولة تُلعب بنظام الأدوار الإقصائية، والتي تتيح للفائز الاستمرار في التقدم حتى المباراة النهائية.