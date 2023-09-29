لجنة التخطيط بـ"رياضة أسيوط" تواصل أعمالها بالهيئات الشبابية

تستكمل الإدارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتعاون مع إدارة التفتيش المالى متابعتها الميدانية و الإدارية للأندية الرياضية التابعة لإدارة أسيوط ، وذلك ضمن متابعتها المحلية لشهر سبتمبر

حيث قامت اللجنة بمتابعة مركز شباب اولاد علي ومركز شباب عرب المدابغ ومركز شباب منقباد ومركز شباب إسكندرية التحرير ومركز شباب عزبة أبو القاسم

تضمنت المتابعه مراجعة جميع السجلات المالية، وسجل حركة البنك، وسجلات الالعضوية والإشتراكات، والملفات الفنية للمشروعات المنفذة بالخطة وخارجها.

أكدت اللجنة علي ضرورة الإنضباط بإنعقاد محاضر مجلس الإدارة وإعتمادها ومراجعتها من الإدارة الفرعية من المختصين

يأتى ذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

لجنة التخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة باسيوط تواصل أعمالها بالهيئات الشبابية

لجنة التخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة باسيوط تواصل أعمالها بالهيئات الشبابية