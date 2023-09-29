طبيبة توضح أسباب ضربات القلب السريعة

ضربات القلب السريعة التي تحدث أثناء الراحة هي أعراض غير مواتية وتتطلب توضيح الأسباب.

وأشارت الدكتورة تاتيانا رومانينكو إلى أن سرعة ضربات القلب يمكن أن تكون ناجمة عن الأحداث العصيبة وزيادة النشاط البدني واستهلاك الكافيين، في هذه الظروف، فإن عدم انتظام ضربات القلب الذي ينشأ أمر طبيعي تماما؛ ولا يشكل خطراً على صحة الإنسان.

وحذرت الطبيبة من أنه إذا حدثت ضربات قلب سريعة أثناء حالة الراحة - على سبيل المثال، عندما يكون الشخص مستلقيا أو نائما أو يستريح - فإن مثل هذا التغيير في معدل ضربات القلب يكون على الأرجح ناجما عن سبب مرضي.

وأوضحت رومانينكو أن ضربات القلب السريعة أثناء الراحة ممكنة مع مرض الغدة الدرقية.

وقالت لموسكو 24: "أحد أسباب سرعة ضربات القلب هو فرط نشاط الغدة الدرقية، أي فرط نشاط الغدة الدرقية".

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم انتظام دقات القلب، الذي يشعر به الشخص بشكل غير متوقع في حالة استرخاء، قد يشير إلى أمراض عضوية في القلب وينصح المختص بعدم تجاهل هذا التغير في معدل ضربات القلب، ومراجعة الطبيب وإجراء الفحص.

ذكرت رومانينكو أن ارتفاع درجة حرارة الجسم وتناول الأدوية من الأسباب الشائعة الأخرى لسرعة ضربات القلب أثناء الراحة.