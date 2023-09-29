وصل قطار الجمعيات العمومية لمراكز شباب اسيوط لمحطته بمركز شباب الغنايم إدارة شباب الغنايم وحيث إنعقدت الجمعيه العمومية العاديه بمقر مركز الشباب لمناقشة جدول الأعمال

إنعقدت الجمعية تحت رعاية الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ،ورئيس اللجنة العليا ، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ، والدكتور محمد السباعي مدير عام الهيئات واللجنة الفرعية المشرفة على الجمعية ممثلة في عبدالغفار أحمد عبدالغفار مسؤل هيئات الادارة ومحمود حسين مسؤل هيئات المديرية وأمل سعيد مسؤل الشؤون القانونية وياسر صفوت مسؤل تفتيش مالي المديرية

بدأت اللجنة في جمع التوقيعات وبلغ عدد من لهم حق التصويت 408 عضو وحيث اكتمل النصاب القانوني وانتهاء اجراءات الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءا بحضور عدد200 عضوا من الاعضاء الذين لهم حق الحضور وبعد إعلان اللجنة اكتمال النصاب القانونى تم عقد اجتماع لمناقشة جدول الأعمال بحضور 72 عضو ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابية وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ورئيس اللجنة العليا للجمعيات العمومية بمراكز الشباب .

سمفونية الجمعية العمومية بمركز شباب الغنايم