افتتاح معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حسن محمد شحاتة وزير العمل، ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر، معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها ".

يشارك في المعرض ١٥٠ عارض من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويفتح المعرض ابوابه بالمجان للجمهور طوال ايام المعرض.