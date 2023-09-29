عاجل
فيضانات قوية تُغرق نيويورك الأمريكية وتُربك الرحلات الجوية (شاهد)
الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية

بوابة الوفد الإلكترونية

 افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حسن محمد شحاتة وزير العمل، ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر، معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها ".

يشارك في المعرض ١٥٠ عارض من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويفتح المعرض ابوابه بالمجان للجمهور طوال ايام المعرض.

مواد متعلقة

محمد صلاح وتاريخ المواجهات سلاح ليفربول أمام توتنهام

زيلينسكي يتفق مع أمريكا وبريطانيا على شن هجوم جديد في هذا الموعد

وكيل الرياضة بأسيوط يشهد اختبارات المواهب بالمشروع القومي "لعبة الجودو"
الجريدة الورقية