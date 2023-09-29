العراق يُصدر بيانًا جديدًا بشأن فاجعة حريق الحمدانية

كشف وزير الداخلية العراقي "عبد الأمير الشمري"، عن موعد إعلان نتائج التحقيقات في حادثة كارثة الحمدانية التي راح ضحيتها المئات، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد وزير الداخلية العراقي، أن إعلان نتائج التحقيق بحادث الحمدانية غدا السبت.

وأضاف أن "وزارة الداخلية العراقية ستعلن نتائج التحقيق بالفاجعة الأليمة غدا بعد إكمال عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بالموضوع".

وأثار مشهد حريق بإحدى قاعات الأفراح الكبيرة في دولة العراق، حالة من الحزن الشديد فكانت فاجعة أصابت القلوب بعدما تحولت لحظات الفرح إلى صراخ ومشاهد تساقط ضحايا من المتواجدين في القاعة، ليتحول الفرح إلى مأتم في ثوانٍ معدودة.

وكانت قاعة الأفراح تضم داخلها حوالي 1100 شخص، قتل ما يقرب من 100 شخص على الأقل، وأصيب أكثر من 150 أخرين، وبمجرد أن انتهت الكارثة أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 14 متهمًا من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و 3 متورطين بإشعال الألعاب النارية في تلك الكارثة المؤلمة.

فاجعة جديدة تهز "العراق" بسبب حفل زفاف بعد حريق نينوى

تحول حفل عرس في "العراق"، إلى فاجعة وكارثة جديدة بعد أيام قليلة من الحريق الذي نشب في حفل الزفاف بمدينة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة المئات، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية، أن حفل زفاف في محافظة واسط تحول إلى فاجعة بسبب حادث سير.

وأفاد مصدر أمني عراقي، أن العرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط، بسبب حادث سير وقع خلال زفة عرس في منطقة الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة.