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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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2 طن حصيلة مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك (فيديو)

الذهب
الذهب

كشف الإعلامي محمد علي خير، تفاصيل حصيلة مبادرة الحكومة لإعفاء المواطنين المقيمن في الخارج  من جمارك الذهب القادم من الخارج.

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وأوضح “خير" خلال حواره ببرنامج المصري افندي والمذاع عبر قناة المحور،مساء اليوم الجمعة:"مصر استقبلت منذ بدء مبادرة الإعفاء 2000 كيلو جرام ذهب مما يعني 2 طن وهو رقم كبير.

نستطيع مواجهة الغلاء والتجار من خلال فتح باب التصدير لأية سلعة

وأضاف محمد علي خير:" نستطيع مواجهة الغلاء والتجار من خلال فتح باب التصدير لأية سلعة، مضيفا:" طن الحديد عندنا بـ 40 الف جنيه لما اتكلمت عليه وقولت في دول الخليج الحديد عامل 26 الف للطن بعدها تراجع سعر الحديد داخل مصر.

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