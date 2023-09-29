2 طن حصيلة مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك (فيديو)

كشف الإعلامي محمد علي خير، تفاصيل حصيلة مبادرة الحكومة لإعفاء المواطنين المقيمن في الخارج من جمارك الذهب القادم من الخارج.

وأوضح “خير" خلال حواره ببرنامج المصري افندي والمذاع عبر قناة المحور،مساء اليوم الجمعة:"مصر استقبلت منذ بدء مبادرة الإعفاء 2000 كيلو جرام ذهب مما يعني 2 طن وهو رقم كبير.

نستطيع مواجهة الغلاء والتجار من خلال فتح باب التصدير لأية سلعة

وأضاف محمد علي خير:" نستطيع مواجهة الغلاء والتجار من خلال فتح باب التصدير لأية سلعة، مضيفا:" طن الحديد عندنا بـ 40 الف جنيه لما اتكلمت عليه وقولت في دول الخليج الحديد عامل 26 الف للطن بعدها تراجع سعر الحديد داخل مصر.