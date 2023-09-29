حى السلام بفوز بتصفيات اللقاءات الرياضية بإدارة شباب منفلوط

اختتمت إدارة شباب منفلوط فعاليات اللقاءات الرياضية ،في خماسي كرة القدم بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة ، وذلك على ملعب مركز شباب حى السلام، بمشاركة مراكز الشباب

حيث شهدت التصفيات منافسة قويه بين فريق مركز شباب حى السلام وبنى شقير الذى نافس بقوة على اللقب ولكن النهاية حسمت لمركز شباب حى السلام الذى استطاع الفوز بالقب

يأتي تنظيم اللقاء فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية الى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة الى إكتشاف الموهوبين رياضيا فى مختلف الالعاب ومنحهم فرصة الانضمام الى المنتخبات القومية

جاء ذلك تحت رعاية دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، توجيهات دكتورعلاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضة باسيوط. واشراف احمد السويفي وكيل المديريه للرياضه

حى السلام بالمركز الأول بفوز بتصفيات اللقاءات الرياضية بإدارة شباب منفلوط

حى السلام بالمركز الأول بفوز بتصفيات اللقاءات الرياضية بإدارة شباب منفلوط