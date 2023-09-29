70 شابا وفتاة يشاركون فى الصالون البرلماني بأسيوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة باسيوط " ادارة البرلمان والتعليم المدنى" فعاليات الصالون البرلمانى ضمن الخطه الصيفيه تحت شعار ( صيف شبابنا ) حيث نفذت اليوم السبت "اللقاء الرابع" من لقاءات الصالون البرلمانى لاعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ علي مستوي الادارات الفرعيه لمحافظة اسيوط .

حيث انطلقت فعاليات اليوم من مركز شباب حى بحرى الغنايم التابع لأداره شباب الغنايم بمشاركه عدد " 70 " سبعون شاب وفتاه يمثلون الشعب البرلمانيه لاعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ بالهيئات الشبابيه التابعه للأداره

بدا اللقاء بجلسه حواريه حول اهمية دور الشباب في المشاركه السياسيه لترسيخ قيم الديمقراطيه من خلال الممارسه العملية بنموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ

شرح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيه بمصر وتطور الحياه النيابيه في مصر منذ دستور 23 وحتى التعديلات الدستوريه والهدف من هذه التعديلات ودور التعدديه الحزبيه في دعم الديمقراطيه وتاثيرها في الحياه النيابيه وتم بعد ذلك عمل حوارات مع الحضور من الساده النواب الحاضرون حول كيفية اجراء المناقشات وتقديم الاسئله وطلبات الاحاطه والاستجوابات وكيفية تقديمها للساده المسئولين تحت قبة البرلمان .

عرض اهم ما يقدمه النائب من خدمات لابناء القريه او المركز او المدينه التى يعيش فيها ومناقشة بعض من مواد اللائحه الداخليه لمجلس النواب المصرى " الاجهزه البرلمانيه للمجلس " وتم بعد ذلك تم طرح باب الاسئله من الساده الحضور حول صحة انعقاد الجلسات بالمجلس والحصانه البرلمانيه وخروج الاعضاء عن حدود اللياقه فى المجلس ودور لجنة القيم وكيفية الترشح لعضوية اللجان

حاضر فى هذا اللقاء الدكتور محمود رشاد بدوى مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة اسيوط

جاء ذلك تحت رعايه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وتوجيهات د علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب .

برلمان أسيوط ينفذ لقاءات الصالون البرلماني بمشاركة 70 شاب وفتاة

برلمان أسيوط ينفذ لقاءات الصالون البرلماني بمشاركة 70 شاب وفتاة