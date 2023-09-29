لجنة التخطيط بـ"شباب أسيوط" تواصل أعمالها داخل الأندية الرياضية

تستكمل الإدارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط متابعتها الميدانية و الإدارية للأندية الرياضية التابعة لإدارة أسيوط ، وذلك ضمن متابعتها الميدانية للهيئات الشبابية والرياضية

حيث قامت اللجنه بمتابعة “ نادي أسيوط الرياضى ونادى الوليدية الرياضى ونادى ناصرلأبناء الشعب ونادى غرب البلد ”

وخلال متابعتها قامت اللجنة بفحص كاميرات المراقبة وأكدت علي اهمية تفعيلها وصيانتها اولا باول وفي حالة وجود عطل بها سيحال المسئول للمسألة القانونية لأن الكاميرات وسيلة متابعة إلكترونية مسجلة لحماية الاندية وممتلكاتها،وضرورة الاهتمام بتطبيق وسائل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحة حرصا على حياة المواطنين

كما أكدت على ضرورة الإهتمام بتنفيذ خطة النادى بجميع الأنشطة " الرياضية والثقافية والدينية والكشفية والفنية والاجتماعية والرحلات " والإهتمام بالأدوات الموجودة وإستخدامها بالطريقة الصحيحة حتى لا يتم إتلافها وصيانتها أولا بأول وتخزينها فى المكان المخصص لها بالنادى .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل الشباب، أحمد سويفي وكيل الرياضة٠

لجنة التخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة باسيوط تواصل أعمالها داخل الأندية الرياضية

لجنة التخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة باسيوط تواصل أعمالها داخل الأندية الرياضية