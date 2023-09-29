عاجل
فيضانات قوية تُغرق نيويورك الأمريكية وتُربك الرحلات الجوية (شاهد)
الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب سقط بمنور السلم بالقناطر الخيرية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، أصيب  بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث، وسقط أرضا بمنور السلم، وجرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

txt

حبس ديلر بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

txt

وفاة صغير سقط من الطابق الخامس بمنزله في شبين القناطر

الأستعلام عن الحالة الصحية لطالب سقط بمنور السلم بالقناطر الخيرية .


وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، يفيد استقبال طالب مصاب بكدمات بالقدمين واليدين وكسر بالجمجمة جراء سقوطه من علو. 
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد ك أ"، 10 سنوات، طالب، بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة، جراء سقوطه من أعلى سلم المنزل من الطابق الثالث، أثناء نزوله على السلم اختل توازنه وسقط أرضا وأحدثت إصابته، جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم العلاج.


ضبط ديلر بحوزته مخدرات بشبين القناطر 

وفي واقعة أخري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.


وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأصدرت النيابة العامة من خلال التحقيقات قرارها السابق
 

مواد متعلقة

حبس ديلر بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

الخلاف على ري الأرض الزراعية .. إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة بطوخ

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثمان مجهول بالقناطر الخيرية

وفاة صغير سقط من الطابق الخامس بمنزله في شبين القناطر

التيار الكهربائي ينهي حياة شخص بشبين القناطر

أنهت حياته خوفا من أهلها.. إحالة عاملة المصنع المتهمة بالتخلص من رضيعها إلي الجنايات

محافظ القليوبية يعلن السيطرة على حريق مصنع العبور (صور)

إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق في حريق مصنع تريكو بالعبور 
الجريدة الورقية