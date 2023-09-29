ضمن مبادرة "صيف شبابنا".. فتيات كوم بوها يبدعن في ورشة "الريزين"

نفذ نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب كوم بوها فاعليات الورشه الحرفية على أعمال الريزين، بمشاركة 10 فتيات من عضوات نادى الفتاه بالمركز

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في أعمال الريزين والمشغولات اليدوية بمختلف اشكالها وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر، وأدار الورشة مها عبد الرحيم محمود بكلية التربية النوعية.

يأتى ذلك فى إطار دعم الوزارة “ الادارة المركزية لتنمية الشباب ” لأندية الفتاة من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، وتقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب ،وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لإقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة،إنطلاقا من أن توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة،والأهم من مصطلح التمكين هو "تعزيز دور المرأة"، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء كانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" فتيات كوم بوها يبدعن في الورشة الحرفية "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" فتيات كوم بوها يبدعن في الورشة الحرفية "الريزين"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا" فتيات كوم بوها يبدعن في الورشة الحرفية "الريزين"