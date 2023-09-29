لمرضى انخفاض ضغط الدم.. أشياء يجب عليك معرفتها

انخفاض ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم الشرياني، يمكن أن تكون سمة خلقية، أو تنشأ بسبب عوامل معينة على سبيل المثال، الإجهاد أو التغيرات المرضية في الجسم.

هناك العديد من الأشياء التي من المفيد معرفتها عند التعامل مع انخفاض ضغط الدم، وليس فقط للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

متى يحتاج انخفاض ضغط الدم إلى العلاج؟

يتم تسجيل انخفاض ضغط الدم الشرياني عندما يظهر مقياس التوتر 90/60، ويجب علاج انخفاض ضغط الدم (بتعبير أدق، يجب معالجة مصدره الأصلي) في الحالات التي يكون فيها انخفاض الضغط نتيجة للمرض وعلى وجه الخصوص، يحدث انخفاض ضغط الدم بسبب فقر الدم، وقصور الغدة الدرقية، وقصور الغدة الكظرية.

بالإضافة إلى ذلك، قد ينخفض ضغط الدم في حالات الجفاف أو ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك أثناء تناول بعض الأدوية، على سبيل المثال، أدوية خفض ضغط الدم، مدرات البول، مضادات الاكتئاب، مرخيات العضلات.

ويمكن أن ينخفض الضغط عندما يتغير وضع الجسم من الأفقي إلى الرأسي، بعد تناول الطعام - وغالبًا ما يتم ملاحظة ذلك في مرحلة البلوغ والشيخوخة.

الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم أمر خطير

إذا تعرض شخص لا يعاني من انخفاض ضغط الدم فجأة إلى انخفاض في ضغط الدم (ما يسمى انخفاض ضغط الدم الحاد)، فيجب عليه طلب المساعدة الطبية على وجه السرعة، ويمكن أن يكون الانخفاض الحاد في الضغط علامة على حالات مثل النزيف واحتشاء عضلة القلب والانسداد الرئوي وعدم انتظام ضربات القلب والصدمة والتسمم ونقص السكر في الدم بسبب مرض السكري.

انخفاض ضغط الدم الأساسي لا يهدد الحياة

يتم تسجيل انخفاض ضغط الدم الأولي عندما يكون انخفاض ضغط الدم لدى الشخص ظاهرة مستمرة، ويساهم انخفاض ضغط الدم هذا في العديد من المضايقات، ومع ذلك، على عكس ارتفاع ضغط الدم، فإنه لا يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

غالبًا ما يحدث انخفاض ضغط الدم عند الرياضيين

النشاط البدني المفرط يساهم في تطور انخفاض ضغط الدم، غالبًا ما يُلاحظ انخفاض ضغط الدم وانخفاض النبض لدى الرياضيين وراقصات الباليه - هكذا يتجلى رد الفعل الوقائي للجسم الذي يحاول العمل بطريقة اقتصادية من أجل تحييد تأثير استهلاك الطاقة.