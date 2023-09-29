بحث تركيب ماكينات ATM البنك الزراعي بمراكز الشباب فى أسيوط

التقى دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب بالرياضه باسيوط وممثلي البنك الزراعي المصري وفاء احمد مدير إدارة التجزئة المصرفية و عمر خرطان مسئول التعاقدات ،بحضور عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب.

جاء هذا اللقاء لبحث سبل التعاون لتركيب ماكينات الصرف الالي الخاصة بالبنك الزراعي المصري بمراكز الشباب وخاصه في قرى حياه كريمة وذلك تسهيلا على عملائها والوصول الى اكبر عدد ممكن من العملاء واستفاده مراكز الشباب.

الجدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري هو أحد البنوك التجارية في مصر، ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء. ومن اهم الخدمات التي يقدمها البنك الزراعي المصري الحسابات الجارية وحسابات التوفير: يمكن للعملاء فتح حساب جاري أو حساب توفير في البنك الزراعي المصري لإدارة أموالهم والاستفادة من خدمات البنك.

كذلك تركيب ماكينات الصرف الاليالخاصة بالبنك الزراعي المصري بمراكز الشباب يسهل الوصول لأكبر عدد من العملاء حيث أن البنك الزراعي المصري منتشر في كافة قري محافظة أسيوط.

وكيل وزاره الشباب بالرياضه باسيوط يلتقي بممثلي البنك الزراعي المصري

وكيل وزاره الشباب بالرياضه باسيوط يلتقي بممثلي البنك الزراعي المصري